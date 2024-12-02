繼「加倍奉還」後…日本流行語大獎11年來再頒給的日劇是「這部」
日本新語．流行語大賞今（2日）公布前10大，最大獎由日劇「極度不妥」劇名的略稱「ふてほど」獲得。主演的阿部貞夫代表領獎時坦承，他自己從來沒用過這個詞。這是2013年半澤直樹「加倍奉還」以來，相隔11年有日劇關連的詞語抱走大獎。
前10大與娛樂相關的得獎語詞，在日本紅透半邊天的歌名「Bling-Bang-Bang-Born」、日劇地面師的名台詞「もうええでしょう」（夠了吧）。
其他得獎的還有「裏金問題」（回扣問題）、界隈、初老ジャパン（初老日本）、新紙幣（新紙鈔）、50-50（大谷翔平在美職創造的紀錄），以及暗黑打工在網路徵人，常自稱是ホワイト案件（正當工作）與奧運女子標槍選手北口榛花後悔沒有擲出好成績，說：名言が残せなかった（沒能留下名言佳句）。
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