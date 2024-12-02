太空垃圾氾濫 專家推全球共享管理系統

專家和業界人士表示，衛星和太空垃圾快速增加將導致低地球軌道（Low Earth Orbit, LEO）無法使用，除非企業和國家合作並共享管理所需的資料。

路透社報導，10月下旬，聯合國太空交通協調小組確定有必要採取緊急行動，呼籲建立全面的軌道物體共享資料庫，以及追蹤和管理它們的國際框架。

美國太空追蹤公司Slingshot Aerospace數據顯示，低地球軌道上有超過1萬4000顆衛星，其中包括約3500顆不活躍的衛星。除此之外，還有大約1.2億塊因發射、碰撞和磨損而產生的碎片，其中只有幾千塊大到可以追蹤。

小組聯合主席、聯合國外太空事務處（The UnitedNations Office for Outer Space Affairs）主任霍拉-梅尼說（Aarti Holla-Maini）：「太空交通協調刻不容緩，隨著如此多的物體發射到太空，我們必須盡一切努力確保太空安全，這意味為了避免碰撞，我們必須促進營運商之間的資訊共享，無論是公家還是私人營運商。」

她說，低地球軌道必須保持安全，避免全球通訊、導航和科學探索背後的技術遭到代價高昂的破壞。

目前缺少各個航太國家都能使用的集中式系統，甚至連說服它們使用這樣的系統也困難重重。儘管一些國家願意分享資料，但也有的國家擔心安全受損，特別是因為衛星通常具有雙重用途，其中包括國防目的。