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風暴侵襲希臘 勒姆諾斯島2死羅得斯島受創

中央社／ 雅典1日綜合外電報導

希臘有關當局今天表示，風暴「波拉」（Bora）侵襲希臘，造成勒姆諾斯島（Lemnos）2人死亡，羅得斯島（Rhodes）道路與建築物受損。

綜合法新社與路透社報導，波拉昨天抵達希臘，預計將為北部與西北部帶來持續至3日的大雪。

希臘氣象局表示，昨天12小時內的降雨量超過170毫米。

民防部門對東北部、中部和雅典周邊地區發布強風豪雨緊急警報後，愛琴海的勒姆諾斯島昨天通報2名男子死亡。1名57歲男子試圖用拖拉機將汽車從泥漿中拖出時罹難，另1名70歲男子則在家門外摔倒，頭部受創不治。

仰賴農業的勒姆諾斯島有許多田地淹水。

至於在擁有重要旅遊業的羅得斯島，地方首長哈吉馬科斯（George Hadjimarkos）表示，波拉從昨夜到今天造成島上道路、房屋和商業建築受損。

有關當局呼籲羅得斯島居民留在家中，並已封閉交通24小時，緊急服務部門處於「最高警戒狀態」。

羅得斯島消防部門還接獲650多通電話，尋求協助從建築物中抽出積水，並已將80人疏散到更安全的地方。伊利索斯市（Ialysos）受災最嚴重，但未通報有人員受傷。

伊利索斯居民卡內利（Sofia Kanelli）表示：「情況很慘，有些人失去或逃離家園，我們的汽車狀況很糟。」

消防隊發言人瓦薩柯吉安尼斯（VassilisVarthakogiannis）告訴希臘SKAI電視台，惡劣天氣明天仍將持續。

瓦薩柯吉安尼斯說：「近年來情況有所不同；有時突然下起大雨、出現洪水。」

尼斯 希臘 建築

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