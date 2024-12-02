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日本超市有熊出沒傷1人 待店內兩天後自投羅網

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本有一隻熊在11月30日一早闖入秋田市土崎港西地區一間超市攻擊1名店員後，待在店內不出來。事發過後兩天，這隻熊今天上午終於自投羅網，進入設下的陷阱。

日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」報導，傷者是1名47歲的男員工，無生命危險。事發當時超市尚未對外營業，所以沒有顧客；店內其他20名員工事發後都已疏散。

然而，這隻熊事後一直待在超市內，店長從超市外面發現，超市內的肉品區被熊弄得一團糟，貨架也被破壞，後來也被人發現熊在超市的後院。

警方等單位為此在連接超市後院以及賣場的門附近，設下擺著蜜蜂與蘋果等物品的陷阱籠，希望能誘捕這隻熊。

秋田臨港警察署表示，陷阱籠的感應器今天上午出現反應，而警方得知此事後不敢大意，手持盾牌穿戴保護裝備後進入超市，並看到一隻體長約1公尺的熊，疑似是成熊。秋田縣政府之後將麻醉並運走這隻熊。

日本 秋田 超市

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