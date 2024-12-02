聽新聞
0:00 / 0:00

全球首例！比利時「性工作者勞動法」上路 享健保、產假、退休金

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
比利時近期獨步全球推出第一部「性工作者勞動法」，圖為布魯塞爾的比利時王室皇宮一面國旗飄揚。路透
比利時近期獨步全球推出第一部「性工作者勞動法」，圖為布魯塞爾的比利時王室皇宮一面國旗飄揚。路透

英國廣播公司（BBC）報導，比利時近期獨步全球推出第一部「性工作者勞動法」，保障性產業工作者獲得正式傭雇合約，並且比照其他勞工享有同樣福利，包含健康保險、退休金、產假和病假。

報導指出，現在全球有數千萬名性工作者，比利時在2022年正式合法化性工作，目前在德國、希臘、荷蘭和土耳其等國，性工作是合法的。

然而，保障就業權利和合約則是全球首次。

人權觀察（Human Rights Watch）研究員柯爾布萊德（Erin Kilbride）表示，這是一項激進舉措，也是這個產業迄今在全球中最好的進展，並且呼籲每個國家都應朝這個方向邁進。

受訪的比利時性工作者蘇菲談到，她生產前一周還在工作，第五胎剖腹產被醫師要求臥床休息6周，可是身為五寶媽根本沒得選，「我不能停下來，我需要賺錢」，現在能獲得雇主支付的產假很重要。

報導描述，對許多性工作者而言，這是維持生計的必要工作，然而法律的出台速度卻不夠快。

另一位受訪的性工作者梅爾透露，有次被客人要求不戴保險套口交，但當時妓院內爆發性傳染病，讓她嚇得膽戰心驚又束手無策，「我只能在德行並和賺不到錢中做出選擇」。

現在有了合約，梅爾可以拒絕任何讓她感到不舒服的客人或性行為，要求雇主不得違反條款，應依法保護員工。

保險套 比利時

延伸閱讀

比利時馬利諾犬「輕鬆攀2米高牆」咬球表演特技 萬人直擊嚇壞：體操國手？

影／中市公捷處長涉性騷5員工 中市府：記兩大過免職領不到退休金

《聯盟戰棋》史上最強「六費卡」來了！3名《奧術》英雄加入戰局

《奧術》主創鬆口3部LOL影視新作開發中！諾克薩斯、愛歐尼亞、蒂瑪西亞當舞台

相關新聞

驚險畫面曝光！東京銀座香奈兒聖誕裝飾傳起火燃燒 店員自行滅火

日本東京中央區銀座３丁目的香奈兒銀座店當地時間2日傍晚6時10分左右傳出火災，疑為香奈兒的大型蝴蝶結聖誕裝飾起火燃燒。

幾內亞足球比賽球迷衝突釀踩踏 官員：約50人喪生

根據一名地方官員，幾內亞南部最大城市恩澤雷科雷市今天的一場足球比賽爆發衝突，釀成踩踏事件，造成大約50名球迷喪生。當地媒...

滑手機滑到大腦被腐蝕 「Brain Rot」獲選牛津辭典2024年度代表字

許多人現在會無止境的瀏覽社群媒體上令人心智麻木的內容，英國牛津大學出版社（OUP）2日宣布，超過3萬7000名專家和公眾...

繼「加倍奉還」後…日本流行語大獎11年來再頒給的日劇是「這部」

日本新語．流行語大賞今（2日）公布前10大，最大獎由日劇「極度不妥」劇名的略稱「ふてほど」獲得。主演的阿部貞夫代表領獎時...

全球最佳百大城市 倫敦榜首 紐約超越巴黎列第2

2025年全球最佳旅遊城市報告出爐，英國倫敦憑藉世界知名博物館和精采夜生活在270多個大城市中脫穎而出，獲選為全球最佳城...

全球首例！比利時「性工作者勞動法」上路 享健保、產假、退休金

英國廣播公司（BBC）報導，比利時近期獨步全球推出第一部「性工作者勞動法」，保障性產業工作者獲得正式傭雇合約，並且比照其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。