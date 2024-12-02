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關廠談判破裂 福斯汽車德國員工展開罷工

中央社／ 柏林1日綜合外電報導

德國金屬工業工會（IG Metall）今天表示，福斯汽車（Volkswagen）於德國國內各地車廠的員工，將從明天開始罷工，抗議公司計劃裁員數千人。

綜合法新社和路透社報導，這是自2018年以來，首見福斯本土勞工發動大規模罷工。

德國金屬工業工會說：「若情況使然，這會是福斯汽車有史以來所面臨最艱難的集體談判之役。」

這家深陷危機的汽車巨頭今年9月宣布考慮採取史無前例的舉措－關閉部分德國國內工廠後，資方與各工會間就一直在激烈談判。福斯汽車在國內各工廠合計約12萬員工。

國內製造成本高昂、朝電動車轉型步伐緩慢加上在主要市場中國面臨激烈競爭，讓福斯汽車受到沉重打擊。

福斯汽車工會啟動罷工，代表這家歐洲汽車業龍頭之一為解決財務困境，提出大規模裁員、減薪甚至關廠計畫，讓勞資對立升高。福斯汽車表示，面對中國競爭和消費者需求降溫，不能排除嚴厲應對措施的可能性。

福斯汽車在聲明中說，公司「尊重勞工（罷工）權利」，也相信能透過建設性對話，達成「彼此都能接受的持久解決方案」。

福斯汽車還說，他們已提前採取因應措施，確保能向客戶維持基本水準的供應，並將罷工影響降至最低。

福斯汽車遭逢危機，歐元區最大經濟體的母國也陷入困境。因政治不確定性加劇，迫使德國必須在明年3月前提前大選。

在勞資雙方多輪談判仍無進展下，福斯汽車德國車廠的勞工將按計畫展開第一階段罷工，即從短暫性質的「警告性罷工」開始。這是德國勞資談判期間常見策略，這類警告性罷工通常時間為幾小時。

然而罷工很可能升級。德國金屬工業工會警告，除非管理層取消撙節計畫，否則福斯汽車將面臨德國數十年來最大規模的罷工浪潮。

德國3大汽車製造商福斯汽車、BMW和賓士（Mercedes-Benz）近日都下調全年財報，德國汽車業一些主要供應商也紛紛宣布裁員。

德國 福斯 罷工

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