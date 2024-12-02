聽新聞
0:00 / 0:00
日本野熊在超市肉類區「掃貨」2天 今晨被抓
日本秋田縣警方今（2日）宣布，入侵秋田市一超市的野熊在滯留兩天後被逮捕；這頭1公尺長的熊在前天清晨襲擊47歲的男性員工。
11月30日上午6時20分左右，在秋田市超市熟食區作業的男性遭熊攻擊，臉部和頭部被抓傷。當時店內約20名員工在做開店前準備，另一名員工聽到受害者呼喊「痛啊，痛啊」後，發現其倒地，並注意到熊位於約2公尺外。熊移動後，該員工迅速將受害者救至超市工作準備區。
秋田市政府在超市入口和工作區設置捕捉用的箱形捕獸器，並用無人機搜尋熊的蹤跡。發現店內的肉類銷售區遭到破壞。今凌晨4時15分，位於超市西側的捕獸器感應到動靜，上午8時10分，由警方持盾牌進入店內，確認熊已被捕獸器捉到。秋田縣及市政府正協商如何運送連箱帶熊移走。警方提醒秋田市民注意熊出沒的風險，提高安全意識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言