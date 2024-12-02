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日本野熊在超市肉類區「掃貨」2天 今晨被抓

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本秋田縣警方今（2日）宣布，入侵秋田市一超市的野熊在滯留兩天後被逮捕。圖／取自YT秋田ABS放送
日本秋田縣警方今（2日）宣布，入侵秋田市一超市的野熊在滯留兩天後被逮捕。圖／取自YT秋田ABS放送

日本秋田縣警方今（2日）宣布，入侵秋田市一超市的野熊在滯留兩天後被逮捕；這頭1公尺長的熊在前天清晨襲擊47歲的男性員工。

11月30日上午6時20分左右，在秋田市超市熟食區作業的男性遭熊攻擊，臉部和頭部被抓傷。當時店內約20名員工在做開店前準備，另一名員工聽到受害者呼喊「痛啊，痛啊」後，發現其倒地，並注意到熊位於約2公尺外。熊移動後，該員工迅速將受害者救至超市工作準備區。

秋田市政府在超市入口和工作區設置捕捉用的箱形捕獸器，並用無人機搜尋熊的蹤跡。發現店內的肉類銷售區遭到破壞。今凌晨4時15分，位於超市西側的捕獸器感應到動靜，上午8時10分，由警方持盾牌進入店內，確認熊已被捕獸器捉到。秋田縣及市政府正協商如何運送連箱帶熊移走。警方提醒秋田市民注意熊出沒的風險，提高安全意識。

秋田 超市

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