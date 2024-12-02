德國高速公路50車連環撞釀19傷 肇事司機「之」字形行駛被捕後送醫
德國西部北萊茵-威斯伐倫邦（Nordrhein-Westfalen）於11月30日晚上發生嚴重交通事故，一名懷疑有精神病患的貨車司機，在高速公路橫衝直撞約60公里，導致50輛汽車損毀，19人受傷，其中1人情況危殆，7人傷勢嚴重。
杜塞爾多夫警方周日表示，事發時有駕駛人士報警稱，一輛貨車在高速公路「之」字形行駛，公路巡警發現貨車後試圖攔截，但貨車司機加速逃走，逆線行駛，撞到迎面駛來的車輛停低，司機當場被捕。
警方經初步調查後表示，30歲的波蘭籍司機患有精神障礙，並且可能在酒精影響下駕駛，送院治理後已轉送到心理治療診所。
事發地區的高速公路是德國最繁忙的高速公路之一，而北萊茵-威斯特法倫邦也是全德國人口最多的城邦。
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文章授權轉載自《香港01》
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