足球迷衝突釀死傷 幾內亞醫師：太平間堆滿遺體

西非國家幾內亞第2大城恩澤雷科雷（N'Zerekore）的一場足球賽今天爆發球迷衝突事件，醫院消息人士描述場面十分暴力，有數十人死亡。

法新社報導，1名醫師表示，「大約有100人死亡」，醫院和太平間裡堆滿屍體。

這名醫師指出：「醫院裡一眼望去排滿了屍體。有的躺在走廊地板。太平間已沒有空位。」由於未獲授權發言，這名醫師要求匿名。

另一位醫師表示有「有數十人死亡」。

社群媒體流傳的影片顯示，球場外的街道一片混亂，地上躺著許多遺體。法新社無法立即核實影片內容。

目擊者向媒體表示：「這一切肇因於裁判一個爭議性判決，然後球迷開始闖入球場。」目擊者基於安全理由要求匿名。

當地媒體表示，這系列錦標賽是為向軍政府領袖頓波雅（Mamadi Doumbouya）致敬，頓波雅在2021年9月政變後奪權，自立為總統。

最近幾週這類比賽在幾內亞越來越普遍，此時的頓波雅正聚焦於參加總統大選、籌組政治聯盟的可能性。

恩澤雷科雷位在幾內亞東南部，距離首都康納克立（Conakry）約570公里，人口約20萬。