用新科技紓解壓力！戴上VR裝置「暴打」出氣包

根據日本厚勞省發布的報告，認為壓力是健康最大威脅的受訪者大增。許多公司紛紛提出應對之道，例如結合虛擬實境（VR）的元宇宙拳擊（Metapunch X），在11月舉行的日本國際廣播電視設備展（Inter BEE）大出風頭。

玩元宇宙拳擊，用戶會戴上VR裝置，盡情打機械沙袋，打多大力都行。而這項VR應用方式，其實是台灣的北科大和金展創意共同開發的成果。其實元宇宙拳擊初衷是協助職業拳擊手訓練，而非為了紓壓而打造，惟現代人生活壓力大，這絕對是個可以大力開發的市場。研發團隊如今著手打造一個成本較低的版本，欲把這套系統推廣至中學，希冀能讓學生紓解壓力，並分擔治療師的工作。

另一個在Inter BEE展上也相當吸睛的是脈動枕Fufuly，擁抱它時，能透過栩栩如生的動作有節奏、溫和地刺激腹部，從而有助進行深呼吸，並減輕焦慮。開發出Fufuly的是總部位於東京的機器新創愉快工學（Yukai Engineering）。