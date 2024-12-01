丈夫、長女罹難…日本參議員家中遭祝融 東大教授尪為國際政治學者

日本72歲參議員豬口邦子位於東京的自宅11月27日慘遭祝融，警視廳今天確認被發現的兩具遺體是豬口邦子丈夫豬口孝及其長女。80歲的豬口孝是國際政治學者、東京大學名譽教授。

日本經濟新聞報導，豬口孝1944年出生於新潟縣，東京大學畢業後赴美取得麻省理工學院博士學位，返回日本後曾任上智大學助理教授及東京大學教授，也擔任過日本國際政治學會理事長，及2009年成立的新潟縣立大學校長等職務。

豬口孝專長為國際關係理論，著作包括「世界變動的視角」等，1982年出版的「國際政治經濟構圖」曾獲三得利學藝獎。

這場火災發生在11月27日晚間，警消人員在火場發現兩具遺體。警視廳今天確認豬口孝與33歲長女不幸罹難，死因皆為燒死。

共同社中文網報導，起火點被認為可能是客廳，警方正在調查詳細狀況。

警消接獲火警通報是在11月27日晚間7時10分左右，6層公寓的6樓部分約150平方公尺面積起火燃燒。警視廳透露，豬口孝和長女當天傍晚回到家中，遺體發現地點均位於廚房附近。豬口邦子和次女當時外出不在家中。

現場未發現明顯的油類和第三者闖入痕跡。