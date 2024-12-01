快訊

周一午後變天！周五降雨熱區擴大 這日起降溫「明顯偏冷」

懶人包／好市多黑色購物週最後1天優惠！黑五3C家電特價 iPhone 16現折2千還有貨

陸劍擊冠軍也轉行？穿黑絲襪挨批成性感網紅 秦雪：我不想紅，只想賺錢養女兒

自由氛圍不再…雨傘革命10周年 海外港人仍認同「我是香港人」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
香港雨傘革命已經過了10年，許多參與者、社運領袖受訪時都表達了絕望的情緒。圖為香港「雨傘革命」兩周年紀念活動，民眾於香港政府總部前舉黃傘抗議。美聯社資料照
香港雨傘革命已經過了10年，許多參與者、社運領袖受訪時都表達了絕望的情緒。圖為香港「雨傘革命」兩周年紀念活動，民眾於香港政府總部前舉黃傘抗議。美聯社資料照

香港人對中國的不滿，很難再透過抗議來抒發了！」近日有香港異議者受訪時如此感嘆。外媒報導提到，從2014年雨傘革命到2019年反送中遊行，許多民主派或異議人士不是出國流亡、就是選擇不再從事相關運動。但在海外，許多香港人都不會說自己是「中國人」，而是「香港人」。

香港不再是香港？

根據《英國廣播公司》報導，社運人士肯尼斯受訪時表示，如今香港民眾雖持續度日，但他感覺到香港的氛圍逐漸改變，城市正逐漸失去該有的特質。許多廣東話的標語也逐漸消失，換上的是中國的簡體字，近日中國也大幅將47位民主派議員或成員判刑4到10年，許多人心中雖懷念過去自由的香港，但如今只能更加低調。

中研院社會學研究所訪問學人陳健民接受《英廣》訪問時表示，如果沒有港大法學院副院長戴耀廷的推廣，2014年的「佔中」運動不會成型，當時大家都還很積極地喊口號、期待改變。但如今陳健民與朱耀明牧師等重要領袖不是流亡台灣，就是轉趨低調。

旅居海外 守護認同

美國之音》提到，近日蘋果集團創辦人黎智英的審判也很快的進行，即使場外有小規模對他遭到收押感到不滿的抗議，但被警方驅離、人潮也很快就散去 。中國則表示，香港《國安法》對於穩定當地局勢相當重要，西方無權對中國如何實行法律置喙，但反對者認為，《國安法》侵害了「一國兩制」50年體制不變的承諾。

「我可能十幾年來努力的東西都是失敗的。」陳健民受訪時如此苦笑地說。不過在英國旅居的 Kasumi（化名）受訪時表示，直到住在英國才知道香港的海岸有多明亮與美麗，她曾因為錄製影片表達思鄉之情，傳到Youtube後引發討論。但即使 Kasumi如此想念香港，但許多人事物已物換星移，愈加緊控的社會氛圍也讓她很難再回去。

曾參與過2019年反送中抗議的她，在家只與女兒和老公講廣東話，若被問到是哪裡人時，她也堅持自己是「香港人」。

【更多精采內容，詳見

反送中 國安法 英國 香港

延伸閱讀

內地升學成趨勢 140校赴港搶才 虛擬攤位分析就業前景

留住北上食客 港火鍋店自撈任食鮑魚、瀨尿蝦…訂桌爆滿

川普舞關稅大刀，重點不在貿易戰？謝金河：下個4年「這議題」是焦點 楊金龍必須加倍努力

港拚當加密幣金融中心 評估免除相關收益稅

相關新聞

跑車總價破2億！4輛超跑於奧地利山路連環撞 英媒：今年最貴車禍

奧地利西部提洛邦（Tyrol）普豐德斯（Pfunds）附近山區公路日前發生一起四輛超跑連環車禍，幸好無人受傷。捲入事故的...

自由氛圍不再…雨傘革命10周年 海外港人仍認同「我是香港人」

「香港人對中國的不滿，很難再透過抗議來抒發了！」近日有香港異議者受訪時如此感嘆。外媒報導提到，從2014年雨傘革命到2019年反送中遊行…

丈夫、長女罹難…日本參議員家中遭祝融 東大教授尪為國際政治學者

日本72歲參議員豬口邦子位於東京的自宅11月27日慘遭祝融，警視廳今天確認被發現的兩具遺體是豬口邦子丈夫豬口孝及其長女。...

走入歷史！日本立山無軌電車最後一趟旅程 29年載運1992萬人次

作為日本碩果僅存的無軌電車，立山隧道無軌電車昨天結束最後一趟旅程正式走入歷史。從1996年4月啟用以來，寫下29年零事故...

「流鶯一條街」重傷國際形象 網嘆：日本淪落到貧困地步

日本年輕女性從事「援交」性產業，尤其在東京大久保公園形成「流鶯一條街」的現象，近期登上海外媒體，引發日本內部的反省聲浪；...

5小時激辯 英國會二讀通過安樂死 滿18歲就適用

英國國會下議院11月29日歷經激辯五小時後，以330票贊成、275票反對與38票棄權，二讀通過讓英國的英格蘭及威爾斯地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。