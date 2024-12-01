自由氛圍不再…雨傘革命10周年 海外港人仍認同「我是香港人」

「香港人對中國的不滿，很難再透過抗議來抒發了！」近日有香港異議者受訪時如此感嘆。外媒報導提到，從2014年雨傘革命到2019年反送中遊行，許多民主派或異議人士不是出國流亡、就是選擇不再從事相關運動。但在海外，許多香港人都不會說自己是「中國人」，而是「香港人」。

香港不再是香港？

根據《英國廣播公司》報導，社運人士肯尼斯受訪時表示，如今香港民眾雖持續度日，但他感覺到香港的氛圍逐漸改變，城市正逐漸失去該有的特質。許多廣東話的標語也逐漸消失，換上的是中國的簡體字，近日中國也大幅將47位民主派議員或成員判刑4到10年，許多人心中雖懷念過去自由的香港，但如今只能更加低調。

中研院社會學研究所訪問學人陳健民接受《英廣》訪問時表示，如果沒有港大法學院副院長戴耀廷的推廣，2014年的「佔中」運動不會成型，當時大家都還很積極地喊口號、期待改變。但如今陳健民與朱耀明牧師等重要領袖不是流亡台灣，就是轉趨低調。

旅居海外 守護認同

《美國之音》提到，近日蘋果集團創辦人黎智英的審判也很快的進行，即使場外有小規模對他遭到收押感到不滿的抗議，但被警方驅離、人潮也很快就散去 。中國則表示，香港《國安法》對於穩定當地局勢相當重要，西方無權對中國如何實行法律置喙，但反對者認為，《國安法》侵害了「一國兩制」50年體制不變的承諾。

「我可能十幾年來努力的東西都是失敗的。」陳健民受訪時如此苦笑地說。不過在英國旅居的 Kasumi（化名）受訪時表示，直到住在英國才知道香港的海岸有多明亮與美麗，她曾因為錄製影片表達思鄉之情，傳到Youtube後引發討論。但即使 Kasumi如此想念香港，但許多人事物已物換星移，愈加緊控的社會氛圍也讓她很難再回去。

曾參與過2019年反送中抗議的她，在家只與女兒和老公講廣東話，若被問到是哪裡人時，她也堅持自己是「香港人」。

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