走入歷史！日本立山無軌電車最後一趟旅程 29年載運1992萬人次

作為日本碩果僅存的無軌電車，立山隧道無軌電車昨天結束最後一趟旅程正式走入歷史。從1996年4月啟用以來，寫下29年零事故紀錄，也載運1992萬人次前往室堂觀看大雪壁。

日本讀賣新聞報導，日本1928年在兵庫縣啟用首條無軌電車路線以來，無軌電車至今已近百年歷史，但隨著立山隧道無軌電車退役，也宣告無軌電車歷史劃上句點。

立山隧道位於「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」內，行駛其中的無軌電車昨天完成最後一趟旅程正式退役，明年開始將改由電動公車接手載客任務。

無軌電車外觀像公車，但因為靠車頂集電弓取得電力行駛，所以被分類為鐵道之一的「無軌電車」。

無軌電車的興建費用低於一般路面電車，雖然二次大戰後在東京都及大阪府等都會區廣為使用，但從1972年在橫濱市退役後，日本都會區已看不到這種電車。

在立山黑部阿爾卑斯山脈路線行駛的無軌電車，因為不排放廢氣對環境負擔低而受到矚目，1964年被使用在關電隧道，但關電隧道的無軌電車已在2019年改為電動公車。

至於立山隧道的無軌電車，則是在室堂與大觀峰間行駛，最高時速40公里，單程行車時間約10分鐘。

過去如果從長野縣東側上山，必須先到海拔1433公尺的扇澤車站，搭乘關電隧道無軌電車到黑部水庫，再搭乘黑部登山纜車到黑部平，換搭立山高空纜車到大觀峰，再換乘立山隧道無軌電車到室堂。室堂就是著名的大雪壁所在地。

不過，就在立山隧道無軌電車面臨老舊汰換時，由於零件採購困難決定退役。

昨天是立山隧道無軌電車最後一天行駛，不少民眾特地前來送別。就在日本海拔最高的鐵道車站室堂站（海拔2450公尺），中籤的200人分乘4輛最後班次無軌電車，在「銀河鐵道999」的發車旋律下，許多職員流下淚來。

立山黑部貫光室堂運輸區區長堀田淳一說，29年來都能堅持安全行駛令人感到欣慰，「能參與無軌電車營運是我人生中的驕傲，我會帶著這份驕傲來推動邁向電動公車的新時代」。