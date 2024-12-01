氣旋豐格爾挾豪雨登陸印度南部 清奈機場關閉
氣旋豐格爾（Cyclone Fengal）昨天晚間登陸印度南部，在豪雨襲擊下，清奈市（Chennai）主要機場因而關閉。
法新社報導，印度氣象局表示，「氣旋前端的螺旋雨帶已經登陸」，持續風速估計達每小時70至80公里。
當局也表示，一些地區存有「中度至高度的暴洪風險」。
印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）多個地區出現淹水情況，首府清奈主要機場將持續關閉至今天。
當地媒體報導，邦內許多地區的各級學校皆停課，至少有471人移至避難營。
豐格爾日前掃過斯里蘭卡沿岸，造成至少12人喪生，其中包括6名孩童。
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