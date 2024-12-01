氣旋豐格爾挾豪雨登陸印度南部 清奈機場關閉

老是覺得累，休息也沒用？慢性疲勞曾被蔑稱為「雅痞流感」（yuppie flu），成因一直是未解之謎。一位英國骨科醫師開發出「非典型」的淋巴按摩療法，藉由幫自己按摩臉與頭頸部，引導大腦排出毒素。這種方法受到許多患者歡迎，早年則被懷疑其科學根據。究竟該如何按、為何這樣做會有用？讓這位醫師親自告訴您。

2024-12-01 09:00