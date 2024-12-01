日本秋田市熊闖超市傷1人 逾24小時仍未離開
日本秋田市土崎港西地區一家超市昨天一早發生熊入侵傷人事件後，截至今天上午9時止，這頭熊已賴在店內逾24小時未離開，警方持續警戒。
日本朝日新聞報導，秋田縣警方表示，昨天上午6時30分左右接獲超市通報有熊入侵，47歲男員工遭熊攻擊受傷但無生命危險。事發當時超市尚未對外營業，所以沒有顧客；店內其他20名員工事發後都已疏散。
由於熊從入侵後就一直待在店內未離開，警方昨天已在超市兩處出入口設置捕捉陷阱。目前還不清楚熊入侵的路徑。
這間超市位於市區，附近就是秋田港及警察署。
根據秋田縣的熊出沒示警網頁，秋田市11月29日共有4件目擊亞洲黑熊出沒資訊，其中有人目擊到一頭體長約1公尺的熊在超市附近出沒，未料隔天就發生熊闖超市傷人事件。
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