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梅克爾回憶錄熱賣 梳理德國20年來政治歷史契機

中央社／ 柏林1日專電
德國前總理梅克爾發行回憶錄。(路透)
德國前總理梅克爾發行回憶錄。(路透)

梅克爾出版回憶錄「自由」，旋即登上德國銷售排行榜冠軍。這位兩德統一後德國最有影響力的女性政治領袖卸任3年，人氣依舊旺。回憶錄也為即將迎接明年國會大選的德國民眾，提供檢視德國20年來重要政治與歷史事件的契機。

柏林市中心最大百貨書店杜斯曼（Dussmann）本週出現罕見排隊熱潮。簽書會尚未開始，隊伍已繞過書店半個街區，下午4點開始的活動，早上9點即有讀者排隊等待。

他們手裡拿的著作是曾擔任德國16年總理的梅克爾（Angela Merkel）最新出版回憶錄「自由」。梅克爾不僅在這本書中細數執政時期，如何應對歐洲金融海嘯、福島核災、敘利亞難民危機等近代重大歷史事件，也分享她在柏林圍牆倒塌以前，在東德的生活。

中央社記者現場觀察，長長的簽書會排隊人潮裡，有老有少，有媽媽帶著小孩，也有許多來自世界各國的柏林外籍居民，而佔比最多的是35歲以下的年輕讀者。

記者好奇他們花數小時排隊的原因，讀者梅麗莎（Melesse）告訴中央社，她雖然不是梅克爾所屬政黨基民盟（CDU）的選民，但卻是梅克爾的粉絲，作為一名來自東德的女性，梅克爾能在男性主導的政壇佔有一席之地，讓梅麗莎很敬佩。

今年是柏林圍牆倒塌35週年，70歲的梅克爾人生一半歲月在東德渡過，許多年輕讀者說，在700頁厚厚的回憶錄中，最感興趣的是梅克爾分享東德生活的章節，因為「那是他們出生以前的時代，沒經歷過所以特別好奇」。

提到梅克爾執政時期印象最深刻的政策，多數受訪者表示，是2015年的難民政策，當時梅克爾決定對來自敘利亞的數十萬難民敞開大門，飽受爭議與批評。

梅克爾自述，難民危機是她起心動念寫回憶錄的起點，認為書是讓人們了解她所做政治決策背後考量的最好載體。

對此，有受訪者認為，難民政策徹底改變了德國的社會與經濟，也有外籍居民評價，它使德國在外國人印象中變成一個開放友善的國家。

除了難民政策，2009年梅克爾率德國渡過歐債危機並啟動「債務剎車」（Schuldenbremse）機制、2011年福島核災發生後德國決定全面廢核，都是簽書會民眾認為梅克爾對德國影響最深的政策。

而這些她留下來、無論對國家造成正面影響還是負面衝擊的政治遺產，無一不是現今德國仍在激烈辯論的焦點議題。這本「卸任總理回憶錄」，也為即將迎接明年2月國會大選的選民，提供一個重新梳理與檢視近20年重要政治與歷史事件的契機。

德國 柏林 梅克爾 難民

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