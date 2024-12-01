泰國推昭披耶河燈光秀 盼年底旺季吸引旅客造訪

每年年底是泰國涼季也是觀光高峰期，為吸引更多觀光客，泰國政府在曼谷昭披耶河畔推出燈光秀和無人機秀，並結合知名景點建築物或是跨河大橋，營造出令遊客難忘的節慶氛圍。

泰國從11月起進入年度涼季，同時迎來旅遊高峰期，為了吸引旅客造訪泰國，泰國觀光暨體育部和觀光局攜手推出「2024年昭披耶河燈光盛會」（VijitChao Phraya 2024），在曼谷沿著昭披耶河畔的7個主要地標，作為燈光秀展演的主要表演地點。

燈光秀活動從11月16日至12月15日登場，這7個主要地標包括拉瑪八世橋（Rama VIII Bridge）、鄭王廟（Wat Arun）、泰國海軍學院（Royal NavyInstitute）、拉瑪一世橋（Memorial Bridge）、甘拉耶納密佛寺（Wat Kalayanamitr）、女王學校（RajiniSchool）的建築物，以及位於廊1919（Soi Lhong1919）的廢棄建築物等。

燈光秀的表演包括燈光投射在建築物或是橋體上，鄭王廟旁的則是無人機秀，展示各種泰國意象如神像、泰式雕花、大象和王室船隻等，近幾個月爆紅的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）也被設計進燈光秀中。

泰國觀光局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）說，「昭披耶河燈光盛會」是泰國「冬日慶典」（WinterFestival）的一部分，除了燈光秀外，還有運動賽事如馬拉松、藝術展覽和音樂會等，歡迎遊客到泰國，觀光局預估這一個月的活動可增加6億泰銖觀光收入。

泰國觀光暨體育部長索拉翁（SorawongThienthong）表示，年底涼季是泰國觀光的高峰期，外國遊客訪泰人數增加，透過泰國政府舉辦「冬日慶典」，營造過節歡樂氣息，相信這一個月的活動期間，昭披耶河畔的旅館、餐飲、遊船以及其他相關生意等的收入都會增加。

今年截至10月5日有2660萬國際旅客人次造訪泰國，比2023年同期增加30%，泰國觀光暨體育部設定的目標是要吸引3670萬人次國際旅客。