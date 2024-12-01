安樂死法案 英下院二讀通過

英國國會下議院十一月廿九日歷經激辯五小時後，以三百卅票贊成、二百七十五票反對與卅八票棄權，二讀通過讓英國的英格蘭及威爾斯地區「協助死亡」（安樂死）合法化的「末期病患（生命終結）法案」。

下院上次表決這項議題是近十年前的二○一五年。下一步將送交下院的委員會及上議院審議，並開放議員提出修正案，下院將再表決一次（三讀）。

十一月廿九日表決時，包括執政的工黨，兩大在野黨保守黨和自由民主黨等各黨均不採「團進團出」，而是由議員自行決定。工黨籍首相施凱爾和保守黨籍前首相蘇納克皆投下贊成票，保守黨新黨魁巴登諾克則投反對票。

表決前的辯論氣氛熱烈，共一百六十多位議員要求上台發言，持贊成與反對立場的社運人士同時在國會外持標語聚集聲援。

提出該法案的工黨籍議員李德彼特認為，這將讓末期病患「可以在生命終點擁有選擇、自主與尊嚴」。持反對立場的保守黨籍議員克魯格則主張，真正的尊嚴是直到臨終前一直受到照護，並呼籲其他議員反對「國家自殺服務」。

華盛頓郵報報導，該法案內容大多仿效美國俄勒岡州一項州法，適用預計在六個月內死亡的末期病患，能表明清楚的希望，並能自行服用致命的藥物雞尾酒，而且必須獲兩位醫師和一位高等法院法官批准，才可以透過英國國家保健署尋求安樂死處方。

但接下來的立法過程可能歷時數月，需經進一步審查並越過程序障礙，惟華郵報導稱，很有機會通過成為法律。若該法案最終通過，相關法律的變更仍需數年。英國民調公司輿觀十一月十九至廿日所做的最新調查顯示，達七成三英國受訪者支持安樂死合法化，僅一成三不支持。

不過路透報導指出，該法案二讀仍跨出歷史性的一步，未來可能看到英國跟隨諸如瑞士、澳洲、加拿大、荷蘭、比利時、德國及加州等美國十個州的安樂死合法化做法，將成為英國一個世代最大的社會改革之一。

奧地利、西班牙和葡萄牙二○二一年曾經通過幾項合法化安樂死的法律，但在葡萄牙被其憲法法院擋下。