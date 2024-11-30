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黑暗料理？新加坡餐廳賣叻沙加1物更美味 秘方公開驚呆一票人

香港01／ 撰文／蘇菲亞
「叻沙」是旅客到新加坡的必試道地美食。示意圖／ingimage
「叻沙」是旅客到新加坡的必試道地美食。示意圖／ingimage

「叻沙」是旅客到新加坡的必試道地美食！當地有餐廳售賣的「蚯蚓叻沙」近日引起熱議，負責人透露2年前開始賣叻沙，早期發現成品不夠入味，在母親提點下決定在湯底加入「地龍乾」，即是蚯蚓加工成的中藥，能令湯底的椰漿更新鮮美味，現時每日能賣上60碗。他指最初不敢公開「秘密食材」，待熟客吃慣了才敢說出來。食材真身曝光後，網友笑言是「必須請好朋友吃系列之一」、「常聽長輩講叻沙好吃一定要放蚯蚓」、「看來長輩真的沒騙我」。

母親傳授食譜 加蚯蚓改良

新加坡傳媒報導，新加坡森林商業中心（Sim Lim Square）餐廳南陽香館（Nanyang Spice）的招牌菜「蚯蚓叻沙」引起熱議，54歲負責人蔡立勇受訪透露，早年他母親在馬六甲賣叻沙維生，他拿到食譜後再改良，發現味道不夠，「好像欠缺了什麼關鍵材料」。在母親提點下，他在湯底加入地龍乾，即蚯蚓加工成的中藥，成功令叻沙的椰漿更新鮮美味。

客人得悉使用蚯蚓後表示驚訝

蔡立勇2年前開店時擔心客人怕蚯蚓而未公開食材，直至熟客多了才說出來，因為湯頭味道備受喜愛，客人也不介意有蚯蚓，搬到現址後，現時1天可賣60碗，不過成本會比一般叻沙高。蔡強調蚯蚓是曬乾的中藥材，並不是活生生剛從泥土挖出，建議食客先試喝湯，如無法接受可點其他餐點。

當地傳媒指「地龍乾」是蚯蚓曬乾加工成的中藥，具清熱、通絡、平喘、利尿等功效。食客接受傳媒訪問，表示初嘗「蚯蚓叻沙」後覺得味道不錯，沒有活生生的蚯蚓在湯內蠕動。

事件引起當地網友熱議，見到蚯蚓兩字，即表示「你可以不吃，但一定要請朋友吃」、「必須請好朋友吃系列之一」。

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文章授權轉載自《香港01》

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