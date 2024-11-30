馬來西亞遭洪患肆虐釀4死 逾12萬2000人受災

馬來西亞災害管理當局官員今天表示，持續強降雨引發的大規模洪災侵襲國內北部各州，已經有超過12萬2000人被迫撤離家園。

法新社報導，前述數據超越馬來西亞在2014年遭遇的最嚴重洪患之一，當年受災民眾多達11萬8000人；救災官員擔憂，因為雨勢沒有減弱，這項數據可能會進一步攀升。

馬來西亞受洪水侵襲的死亡數目前依舊為4人，這些死者位於吉蘭丹、登嘉樓和砂拉越等地區。

根據馬來西亞國家災害管理局（National Disaster Management Agency）的數據，吉蘭丹州受洪災影響最為嚴重，在全國12萬2631位流離失所的民眾之中，當地就占了多達63%。

登嘉樓州有將近3萬5000人被迫撤離家園，剩下的受災民眾則分布於國內其他7個地區。

受到東北季風每年11月至隔年3月帶來豪雨的影響，擁有3400萬人口的馬來西亞每年都會出現洪患。