快訊

荒淫和尚持酒瓶闖屋性侵女子 53年來侵害7女求輕判被法官狠打臉

早知幼兒園虐童猥褻卻冷處理 教保中心業者安全下莊家長暴怒

林志玲50歲生日放天燈 AKIRA秀照告白「妳是我的幸福」

馬來西亞遭洪患肆虐釀4死 逾12萬2000人受災

中央社／ 吉隆坡30日綜合外電報導
馬來西亞災害管理當局官員今天表示，持續強降雨引發的大規模洪災侵襲國內北部各州，已經有超過12萬2000人被迫撤離家園。圖／法新社
馬來西亞災害管理當局官員今天表示，持續強降雨引發的大規模洪災侵襲國內北部各州，已經有超過12萬2000人被迫撤離家園。圖／法新社

馬來西亞災害管理當局官員今天表示，持續強降雨引發的大規模洪災侵襲國內北部各州，已經有超過12萬2000人被迫撤離家園。

法新社報導，前述數據超越馬來西亞在2014年遭遇的最嚴重洪患之一，當年受災民眾多達11萬8000人；救災官員擔憂，因為雨勢沒有減弱，這項數據可能會進一步攀升。

馬來西亞受洪水侵襲的死亡數目前依舊為4人，這些死者位於吉蘭丹、登嘉樓和砂拉越等地區。

根據馬來西亞國家災害管理局（National Disaster Management Agency）的數據，吉蘭丹州受洪災影響最為嚴重，在全國12萬2631位流離失所的民眾之中，當地就占了多達63%。

登嘉樓州有將近3萬5000人被迫撤離家園，剩下的受災民眾則分布於國內其他7個地區。

受到東北季風每年11月至隔年3月帶來豪雨的影響，擁有3400萬人口的馬來西亞每年都會出現洪患。

東北季風 洪水 豪雨 馬來西亞

延伸閱讀

10歲男童偷騎電動車「三貼」兜風 遭貨車撞飛、弟頭部重創當場死亡

出門倒垃圾被大象追趕！他遭象鼻推倒還踢背 鄰居1招化解危機

馬來西亞洪災4死疏散數萬人 當局警告恐釀10年來最嚴重災情

不滿學生因父入加護病房缺課 馬來西亞師竟冷嗆「他死了嗎」

相關新聞

天價賠償創紀錄！他被誤診「生殖器遭注射藥物」 怒告上法院獲賠133億

美國新墨西哥州一名男子2017年前往健康診所求助，希望能解決疲勞和肥胖問題，未料遭到誤診，療程中生殖器被注射不必要的「勃...

馬來西亞遭洪患肆虐釀4死 逾12萬2000人受災

馬來西亞災害管理當局官員今天表示，持續強降雨引發的大規模洪災侵襲國內北部各州，已經有超過12萬2000人被迫撤離家園

有熊出沒！日本秋田市1男員工遭襲擊 警急出動無人機搜尋

日本秋田市一間超市今天上午6時過後發生熊入侵傷人事件，截至下午5時止，當地警方與市府等研判熊仍在超市內，雖然出動無人機，...

泰國南部暴雨成災釀9死 逾1.3萬人疏散避難

泰國官員今天表示，南部地區因暴雨引發洪患，共導致9人死亡、逾1.3萬人疏散避難，救援團隊出動小艇和水上摩托車救出受困民眾

日航客機降落鹿兒島機場爆胎冒白煙 機上150人無大礙

日本航空公司（Japan Airlines）一架航機今天降落鹿兒島機場時發生爆胎，所幸機上搭載的150人無人受傷

日本名偵探結婚了！最新連載揭金田一將升級當爸 「另一半身分」曝光

日本動漫《金田一少年之事件簿》男主角金田一已經37歲，並且和青梅竹馬七瀨美雪結婚，小倆口正期待腹中第一胎的誕生！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。