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泰國南部暴雨成災釀9死 逾1.3萬人疏散避難

中央社／ 曼谷30日綜合外電報導
泰國南部地區因暴雨引發洪患，共導致9人死亡、逾1.3萬人疏散避難，救援團隊出動小艇和水上摩托車救出受困民眾。圖／法新社
泰國南部地區因暴雨引發洪患，共導致9人死亡、逾1.3萬人疏散避難，救援團隊出動小艇和水上摩托車救出受困民眾。圖／法新社

泰國官員今天表示，南部地區因暴雨引發洪患，共導致9人死亡、逾1.3萬人疏散避難，救援團隊出動小艇和水上摩托車救出受困民眾。

法新社報導，當地媒體畫面顯示，居民徒步跨越混濁、水深及胸的積水，汽車則泡在淹水的街道上。

泰國防減災廳（DDPM）社群媒體臉書（Facebook）粉絲專頁發文指出：「遍及泰國南部8個省份的洪患，已波及55萬3921戶家庭並導致9人喪命，有關單位已緊急動員展開救援。」

泰國防減災廳也指出，另有超過1.3萬人被迫撤離家園，前往設置在學校和寺廟裡的臨時避難所。

泰國南部沿海宋卡府（Songkhla）居民南帕（Nampa）對泰國公視（Thai PBS）說，她對日益減少的食品供應感到擔憂，「我們現在還好，但我不知道我們能在這種情況下撐多久」。

為了避免洪水損毀醫療設施，2間鄰近北大年府（Pattani）的醫院已暫時休診。

比鄰的馬來西亞北部同樣暴雨成災，防災單位官員表示，本週至少有8萬人撤離到臨時避難所，至少4人喪命。

泰國氣象局（Thai Meteorological Department）警告，泰國南部部分地區直到下週，都可能持續受到「非常強烈降雨」的影響。

泰國政府已派救援隊協助受影響的居民，並個別撥款5000萬泰銖（約新台幣4700萬元）抗洪救災基金給各省分。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天在社群平台X上表示，當局目標是「儘快恢復正常生活」。

暴雨 泰國 洪水 馬來西亞

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