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日航客機降落鹿兒島機場爆胎冒白煙 機上150人無大礙

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本航空公司（Japan Airlines）一架航機今天降落鹿兒島機場時發生爆胎，所幸機上搭載的150人無人受傷。示意圖。圖／路透
日本航空公司（Japan Airlines）一架航機今天降落鹿兒島機場時發生爆胎，所幸機上搭載的150人無人受傷。示意圖。圖／路透

日本航空公司（Japan Airlines）一架航機今天降落鹿兒島機場時發生爆胎，所幸機上搭載的150人無人受傷。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本航空等表示，今天下午1時45分左右，一架從東京羽田機場飛往鹿兒島機場的JAL647號班機，在降落時右側輪胎發生爆胎。機上搭載機組員與乘客共150人，無人受傷。

機場方面隨即進行跑道檢查，造成另外3個航班延誤，但已知跑道並無異常。

南日本放送報導，爆胎機輪雖然冒出白煙，但並未發生火災，航機後來也平安滑行至停機坪

朝日新聞報導，這架航機機型為波音737，機場方面為確認跑道安全，一度關閉跑道約14分鐘。

停機坪 日本 羽田機場

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