日本名偵探結婚了！最新連載揭金田一將升級當爸 「另一半身分」曝光

日本動漫《金田一少年之事件簿》男主角金田一已經37歲，並且和青梅竹馬七瀨美雪結婚，小倆口正期待腹中第一胎的誕生！

講談社連載的《金田一37歲事件簿》第132回，公布了這個喜訊。與柯南不同，金田一會長大，37歲的他平日在一間小型公關公司上班，遇到難解的案件時，口頭禪「以我祖父之名」是少不了的。

漫畫自1992年起在《週刊少年》連載，當時還是高中生。最新系列將於明年元月出版。