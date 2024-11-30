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衰男被誤診「生殖器遭注射藥物」 一怒告上法院獲破紀錄天價賠償

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天價賠償創紀錄！他被誤診「生殖器遭注射藥物」 怒告上法院獲賠133億

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國知名連鎖健康診所「NuMale醫療中心」因醫療詐欺與疏忽遭告上法院，判賠4.12億美元。圖／美聯社
美國知名連鎖健康診所「NuMale醫療中心」因醫療詐欺與疏忽遭告上法院，判賠4.12億美元。圖／美聯社

美國新墨西哥州一名男子2017年前往健康診所求助，希望能解決疲勞和肥胖問題，未料遭到誤診，療程中生殖器被注射不必要的「勃起功能障礙藥物」，導致不可逆的後果，近日陪審團裁應獲賠4.12億美元（約新台幣133.7億元），創下美國醫療事故中最高金額賠償。

美聯社報導，案發時66歲的受害男子2017年前往連鎖診所「NuMale醫療中心」求診，希望解決疲勞和肥胖問題，結果遭到誤診，生殖器更被注射不必要的勃起功能障礙藥物，造成「不可逆轉的傷害」，讓受害男子一氣之下於2020年將NuMale告上法院。

本月稍早在新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）開庭時，原告律師之一的羅利（Nick Rowley）指控，「NuMale醫療中心」策畫一起「詐欺計畫，透過欺騙老人賺取數百萬美元。」該名男子於社群媒體提供部分細節，稱診所員工恐嚇患者，如果不同意每周接受3次陰莖注射治療，將會遭受不可逆的傷害。

根據法庭紀錄，陪審團最終認定，該診所不僅進行詐欺與疏忽行為，也違反「不公平營業行為法」（Unfair Practices Act）。

法官宣判賠償金額後，原告律師之一的本科（Lori Bencoe）表示，此案不僅創下全國紀錄，「而且是正義的。因為我不認為，有執照的專業人員，可以為了錢財而詐欺病患。」

對此，NuMale醫療中心總裁布萊德（Brad Palubicki）表示，公司尊重司法程序，但法律訴訟仍在進行，目前無法評論案件的具體細節；並強調公司的重點是繼續提供負責任的患者護理，同時在其所有設施中保持嚴格的安全和合規標準。

患者 詐欺 誤診

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