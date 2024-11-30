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手機沒電恐要命 法國奶奶車庫成移民「充電站」

中央社／ 法國加萊29日綜合外電報導
法國一位「充電奶奶」讓數十名移民在自家車庫替手機充電。示意圖／ingimage
法國一位「充電奶奶」讓數十名移民在自家車庫替手機充電。示意圖／ingimage

68歲的法國奶奶黎普斯不顧鄰居反對，每週一到五都會開放家門，讓數十名移民在車庫裡替手機充電、稍作休息，一做就是20年，讓她「充電奶奶」的名聲在移民圈廣為流傳。

法新社報導，今年11月一個陰雨綿綿的日子，黎普斯（Brigitte Lips）位在法國北部港口城市加萊（Calais）家中的車庫裡，坐著數十名年輕人。車庫牆上插著近百個充電器，現場還供應熱飲。

黎普斯「充電奶奶」（Mamie Charge）的名聲早已在移民圈中傳開，大家都知道她為移民提供空間，讓他們得以稍作喘息並替手機充電。對於往北方展開危險跋涉的移民而言，手機的必要性不言而喻。

來自東非國家厄利垂亞的移民柏卓斯（Pedros）希望定居法國，他說：「她是一位了不起的女性，對我們這種無家可歸的難民來說是真正的靠山。」

儘管在當地社區引發部分反彈，但擁有8個孫子女的黎普斯說，開放家門的決定源自她深厚的天主教信仰。她向法新社表示：「這是我從小所受的教育，只要有需要幫助的人按了我們的門鈴，他們就能在餐桌上找到一個位置。」

上午11時30分一到，黎普斯家中車庫準時開門，聚集在門外的人群湧入車庫尋找充電器，手上早已拿著手機。

黎普斯說：「一個一個來，我只有2隻手。」她一邊替客人的手機插上充電線，一邊招待他們喝茶、咖啡，還有預先準備好的麵包和番茄湯。

希望搭船前往英國的厄利垂亞移民馬山（Mazen）說，對移民而言，能否找到地方替手機充電是個攸關性命的問題，「我們的手機非常非常重要」，並解釋他得用手機「確認時間、找路、安排行程，需要時可能還得尋求協助」。

今年以來，有超過3萬3500名無證移民搭乘簡陋的船隻穿越英吉利海峽抵達英國，比去年同期增加約18%。今年更是2018年跨海移民潮開始以來最致命的一年，至少已有72人命喪途中。

黎普斯的善舉一做就是20年，她說，充飽電力的電池能帶來安全感，以及和所愛之人保持聯繫的方式。

黎普斯告訴法新社：「當他們失去手機，就等於失去生命，這也是他們與家人的最後連結…只要上帝保佑我健康，我就會繼續做下去。」

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