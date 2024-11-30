東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

日本年輕女性從事「援交」性產業，尤其在東京大久保公園形成「流鶯一條街」的現象，近期登上外國媒體，引發日本內部的反省聲浪。觀察家指出，這種「令人尷尬的國際形象」，使得長期被忽視的問題終於受到重視。

南華早報17日報導，一位化名Rua的19歲女性自曝每天最多可接10位客人，其中約一半是外國人；她會將收入花在附近的一家牛郎俱樂部。

報導寫道，Rua就像其他數十位年輕女性一樣，晚間在新宿歌舞伎町的大久保公園「站壁」，等待恩客上門。

兩天後，日本產經新聞跟進報導，感嘆寫道：「外國男性在歌舞伎町從事買春旅遊的事情，日本當地媒體已有所報導，但現在連海外也知道了。」

立憲民主黨國會眾議員山井和則表示：「這種國際形象令人尷尬，如果謠言在世界各國傳開，可能會引發誤解，認為日本女性可以用錢買到。這會讓女性成為性侵受害者的風險增加。」

山井表示：「我們可以說，這不只是女性在歌舞伎町做那種事的問題。我們需要意識到，忽視這個問題的日本社會，在國外看來就是在默許年輕女性從事街頭性交易。」

山井表示，他計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。他打算在明年1月國會開議時提出這項議題。

民間團體「保護青少年家長聯絡委員會」則希望修改《賣春防止法》；該法允許警方逮捕賣淫女性，但對嫖客沒有拘留或起訴的權力。

該組織秘書長田中芳秀也表示，歌舞伎町賣淫的根本原因在於牛郎俱樂部，「應該讓這些惡劣俱樂部關門，調查迫使女性從事性工作的勾當，起訴幕後營運的人，追查支持這些俱樂部的星探和黑幫分子」。

東京「流鶯一條街」的報導也引發社群媒體上的激烈討論，許多人感嘆數十年前日本曾在許多領域領先世界，現在卻「淪落到開發中國家的程度」。

產經新聞網站有網友留言：「如果這樣的報導出現在海外媒體，我認為日本必須意識到自己已淪落到貧困的地步。警方只需打擊那些被牛郎誘騙，輕易下海的女性和那些買春客。但我不明白為何警察視而不見。」

朝日新聞網站有網友表示，現代日本需要新法，起訴並公開揭露那些迫使女性賣淫的牛郎和買春客。有人提議模仿荷蘭等國家的法律，透過合法化並規範賣淫來使性產業更安全。