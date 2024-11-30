驚魂一場！工程車擅闖北海道新千歲機場 貨機降落差點撞上

NHK報導，北海道新千歲機場28日凌晨一架廉價航空的貨機降落時，差點與意外駛入的一輛工程車對撞，所幸未釀成大禍。日本國土交通省運輸安全委員會已將該事件定調為「重大事故」並進行調查。

日本國土交通省指出，28日午夜左右，一架從成田機場起飛的日本廉航「春秋航空日本」貨機在獲得塔台同意後，準備降落北海道新千歲機場，未料在在準備降落在機場跑道前，發現竟然有一輛工程車從東側駛向西側時突然闖入跑道。

當時貨機與工程車輛相距1公里多。貨機機長發現該輛工程車的車燈後，立刻向塔台管制人員聯繫，直到確認該輛車已經離開跑道後，貨機才終於安全降落在新千歲機場的跑道上，所幸或機上兩名機長與車輛駕駛皆無人受傷。

經調查後，確認該輛車其實是某承包商的車輛，北海道機場委任該工程業者進行新千歲機場的滑行道工程，然而該輛車在進入跑道之前，並未獲得塔台允許。

日本國土交通省運輸安全委員會認定該事件為「重大事故」，30日派遣2名調查官前往現場調查釐清責任歸屬。