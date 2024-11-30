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10歲男童偷騎電動車「三貼」兜風 遭貨車撞飛、弟頭部重創當場死亡

香港01／ 撰文：蘇菲亞
早前馬來西亞華玲縣1名年僅10歲的男鐵騎士，騎電單車載著7歲弟弟及10歲同伴出行，遭客貨車撞擊。（網路圖片)
早前馬來西亞華玲縣1名年僅10歲的男鐵騎士，騎電單車載著7歲弟弟及10歲同伴出行，遭客貨車撞擊。（網路圖片)

10歲男童騎電單車釀奪命車禍馬來西亞早前發生奪命車禍，當地1名10歲男童偷騎叔叔的電動單車載弟弟及朋友「兜風」，途經三叉路口右轉時遭客貨車撞飛，電動單車被當場撞入溝渠，7歲弟弟當場死亡，他和友人則受傷送院。警方指當時3小孩都沒帶頭盔，循魯莽或危險駕駛而導致他人死亡罪調查。

電動單車車禍中1死2傷

綜合當地傳媒報導，事發於馬來西亞華玲縣丹絨巴利甘榜扎洛布爹路段，年僅10歲的鐵騎士在10月17日下午3時35分，騎電動單車載7歲弟弟及10歲朋友出行，途經三叉路口右轉時遭客貨車撞擊。

馬來西亞華玲縣警區主任表示，事發時客貨車從錫區甘榜蘭帶方向住華玲縣行駛，電動單車突然從路口轉出，客貨車來不及煞車，將電動單車撞至溝渠。7歲弟弟頭部重創當場死亡，10歲同伴右腳骨折，鐵騎士則被拋入溝渠。2名傷者被送往醫院治療，死者遺體則送醫院進行解剖。

客貨車來不及刹車，直接將電動單車撞至溝渠。（網路圖片)
客貨車來不及刹車，直接將電動單車撞至溝渠。（網路圖片)

警區主任指，車禍中7歲死者莫哈末達裡米為當地小學1年級生，為鐵騎士弟弟，同行10歲男童則跟死者讀同1間小學，當時坐在後座。

電動單車屬於鐵騎士叔叔

警方調查發現，10歲鐵騎士的電單車車屬於他叔叔，他無駕駛執照，事發時3名兒童均未佩戴頭盔。警方已正循魯莽或危險駕駛而導致他人死亡罪調查，並扣押了電動單車。

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文章授權轉載自《香港01》

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