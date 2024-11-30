出門倒垃圾被大象追趕！他遭象鼻推倒還踢背 鄰居1招化解危機

出門倒垃圾見到鄰居就正常不過，遇到大象應怎辦？馬來西亞有男子凌晨出門倒垃圾時竟遇到野生大象，嚇得大叫後拔腿就跑，大象從後追趕，用鼻子將他推跌，還踢了他一腳，幸好力度不大。聲響驚動附近村民，不少人出門吆喝，大象才轉身離開。事發地點的村長隨後接受訪問，指這頭野象近期晚上經常於村內出沒及徘徊，更曾破壞附近的籬笆，傷人事件發生後人心惶惶，而該男子跌倒後眼角出血要縫針，身體亦多處受傷。

從影片截圖中左上角，可見葉先生的蹤影。（影片截圖）

倒垃圾偶遇野象拔腿狂奔

綜合馬來西亞傳媒報導，居於柔佛州居鑾佳雅新村的32歲葉先生，近日凌晨行出家門倒垃圾，身穿睡衣的他跟一頭野生大象撞個正著，他被大象追趕時跌倒受傷，背部更被大象踢中，幸好力度不大，更險些被野象踩踏，是當地首次在住宅區內發生人象衝突。

村長陳美慧向當地傳媒透露，當晚葉先生行出門外倒垃圾時，赫然發現門外有象，嚇得大喊一聲想逃跑，殊不知此舉疑激怒了大象，先是用象鼻從後推跌了葉男。當時的聲響驚動其他村民，村長指自己老爺、大伯目擊了整個過程，野象發狂追趕，村民們走出家門呼喝大象，牠轉身離開，未有進一步攻擊，過程被附近監視器拍下。之後葉先生跑回家中，被送院治療。葉先生因眼角流血要縫針，他身體多處受傷。

村民最後大叫，嚇退野象。（網路截圖）

村長續指，該大象近期每晚都會在村內遊蕩，經常破壞村內設施，當地野生動物保護保護局曾一度出動開槍嚇走牠，但2天後再度現身。村中的圍欄亦曾被破壞3次，如今首度襲擊人類，村內人心惶惶。

據馬來西亞野生動物與國家公園局指引，如遇野象，民眾務必要保持安全距離，也不要試圖驅趕，因驅趕行為有機會觸怒牠們。同時應該留在建築物內及致電當局報告野象位置，留待專業人士採取適當措施。

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文章授權轉載自《香港01》