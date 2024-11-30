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奈及利亞翻船意外 至少27人喪生 逾百人失蹤

中央社／ 阿布加29日綜合外電報導

奈及利亞區域救難機構今天指出，中部地區尼日河（Niger River）發生翻船意外，至少27人喪生、逾百人失蹤 。

綜合路透社和美聯社報導，奈及利亞科吉州緊急管理機構（Kogi State Emergency Management Agency）發言人穆塞（Sandra Musa）表示，一旦搜救行動結束，昨晚發生的船難死亡人數將會確認。

穆塞告訴：「到目前為止，已發現27具屍體，搜救行動仍在進行。」

奈及利亞政府機構發言人表示，這艘船載運多為交易商的乘客，由科吉州前往尼日州市集的途中發生意外。

奈及利亞 尼日 死亡

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