全球首例 澳洲將社群媒體列為「16禁」

繼眾院之後，澳洲參院28日通過未滿16歲不得使用社群媒體的禁令，正式成為全球首個社群媒體「16禁」國家，2025年底將上路，要求社群媒體須採取「合理步驟」阻絕16歲以下的使用者，違者面臨最高4,950萬澳幣（3,200萬美元）罰款。

這項法案現在還沒有具體的執行辦法，將先由科技公司KJP在明年1-3月隨機抽樣1,200人進行試驗後，視結果，由監督這項試驗的諮詢顧問機構「年齡確認驗證計畫」明年年中以前提出實施建議。

KJR曾執行與國防、選舉相關的案子，這次試驗的重點在於運用科技，驗證使用者年齡、但又不侵害隱私和安全，將成為史上最大型的年齡驗證技術試驗之一，最終結果可能為全球立法者和科技平台設定一些方向。現今外界基於憂心未成年孩童的心理健康與資料蒐集，日漸呼籲社群媒體應對使用者施加年齡限制。

KJR將對澳洲受試者進行試驗的年齡估定方法，包括：請使用者自行上傳自拍影片，進行生物識別分析，分析完成後即刪除影片；或者使用者上傳身份證明文件到第三方機構，該機構驗證後發出匿名年齡確認代碼給社群平台；或者透過電郵帳號活動等資料交叉分析，推斷使用者年齡。受試者將積極試圖欺騙相關科技，以測試這些技術的強度。

這項禁令料將影響Meta旗下的臉書與Instagram，還有X、TikTok、Snapchat等社群平台。

YouTube則被澳洲政府視為健康教育相關平台，因此不在此限，而WhatsApp和Discord等訊息服務也將不受影響。