星巴克南韓邊境開幕 一邊喝咖啡一邊眺望北韓山村

星巴克一間新門市今天在南韓邊境的瞭望台開幕，顧客可以在這裡一邊啜飲咖啡，一邊眺望寧靜的北韓山村。

美聯社報導，顧客進入位於愛妓峰和平生態公園的瞭望台前必須通過軍事檢查站，此地距離北韓領土不到1.6公里，可俯瞰北韓的松嶽山與附近開豐郡鄉村。

這家星巴克的桌子和窗戶面對北韓，今天開幕約有40人上門光顧，其中一些顧客是外國人。

南韓金浦市表示，星巴克進駐是當地致力將邊境設施發展為觀光景點的一環，且透過星巴克這個代表性資本主義品牌的存在，這家店象徵著「朝鮮半島的安全相當穩健」。

建於山丘上的瞭望台是愛妓峰公園主要設施，這座山丘在1950至1953年韓戰期間曾發生激戰。公園也有花園、展覽、會議廳和獻給陣亡陸戰隊隊員的戰爭紀念碑。

儘管兩韓緊張情勢日益升高，金浦市、坡州市等南韓邊境城市一直嘗試將自身邊境地點發展為觀光資產。

北韓國家領導人金正恩一直試圖施壓南韓，並威脅說如果平壤受到挑釁，將以核武攻擊敵人。北韓也對南韓發動心理及電子戰，例如向南韓空飄垃圾氣球、在南韓最大機場附近邊境地區干擾全球衛星定位系統（GPS）訊號。

開豐郡據信是北韓過去幾個月來，放出數以千計氣球的可能地點之一。

南韓軍方今天指出，北韓於夜間又空飄數十個氣球，一些垃圾和傳單落在首都首爾週邊與鄰近的京畿道。