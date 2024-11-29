泰國曼谷發生工安事故 起重機倒塌造成3死10傷
泰國警方表示，首都曼谷（Bangkok）附近一處建築工地今天發生起重機倒塌事故，造成3名工人死亡及10人受傷。
法新社報導，這起事故發生在今天清晨曼谷以西的龍仔厝府（Samut Sakhon），當時一台起重機在建造高架橋的途中倒塌釀禍。
龍仔厝府警方指出，這起事故造成3名工人當場死亡，另外造成10人受傷，當中數人身受重傷。
由工程師和警方組成的小組正在調查起重機倒塌原因。當局研判，可能是起重機的吊梁負載過重所致。
泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群平台X發文表達「深切哀悼」之意，並說政府將成立委員會調查這起事故。
在泰國，營建業者常忽視安全規定且未經核准就動工，因此工地發生事故時有所聞。例如今年3月，曼谷東部一座工廠的起重機於施工期間墜落，造成7人死亡。
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