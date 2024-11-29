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印度男屠夫姦殺同居女友還恐怖分屍 刴成50塊棄森林任動物啃食

香港01／ 撰文：羅保熙
印度男屠夫姦殺同居女友還恐怖分屍。圖／香港01
印度男屠夫姦殺同居女友還恐怖分屍。圖／香港01

印度發生一宗恐怖分屍案，一名屠夫隱瞞女友與另一名女子結婚，東窗事發後竟將女友先姦後殺，更利用自己在肉舖工作的專長，將女友屍體剁成50塊，並丟棄在森林讓野生動物啃食，以圖毀屍滅跡。可惜天網恢恢，案發約兩周後有流浪狗發現一隻人手，才讓此案意外曝光。

據印媒報導，25 歲的Naresh Bhengra早前承認因不和而將同居女友姦殺並肢解屍體，他隨後被警方逮捕。

有負責案件的高級警官透露，疑犯和遇害的24歲女友Gangi Kumari於泰米爾納德邦（Tamil Nadu）同居多年，去年他獨自回到家鄉賈坎德邦（Jharkhand）時與另一名女子出軌並成婚；而女友一直被蒙在鼓裡，還一度寄錢給他維生。其後，男子返回泰米爾納德邦繼續與女友一起生活，打算盡享「齊人之福」。

最近，女友終發現疑犯對自己不忠，在爭吵之餘還要求疑犯帶她回家鄉查過明白，否則就歸還欠她的金錢。疑犯於是用計帶女友前往家鄉附近的一處森林，先將她性侵再把她用頭巾勒死和分屍。其後，疑犯若無其事地回到妻子家。

上周日（24日），一隻流浪狗在森林內發現人類手臂斷肢，警方趕到現場勘查，意外找到裝有死者證件的袋子，經死者母親確認身份。據報道，死者在遇害前曾用電話通知母親，她已上了火車，並會與男友在賈坎德邦住上幾天，於是警方迅速鎖定疑犯並將他拘捕，而疑犯被捕後亦將案情和盤托出。

據調查此案的警員表示，疑犯在泰米爾納德邦從事肉店工作，是剁雞肉的專家，「他承認將受害人的身體切成50塊，然後留在森林裏供野生動物啃食」。

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文章授權轉載自《香港01》

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