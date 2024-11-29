台灣攜手印尼插畫團隊打造主題車 穿梭雅加達街頭

台灣觀光署昨天在雅加達推出以「點亮台灣」為主題的觀光宣傳活動，透過插畫車體廣告展現台灣魅力，未來將有310輛車行駛於雅加達，及10輛巴士穿梭主要幹道，盼吸引更多印尼人赴台旅遊。

駐雅加達台灣觀光服務處指出，此次活動邀請印尼知名插畫團隊「Tahilalats」先赴台灣參訪，運用其獨特且深具共鳴的畫風，搭配台灣觀光新品牌，創作3大主題廣告，包括台式美食、文化節慶與特色景點。

這些設計透過生動的視覺表現，將台北101、日月潭纜車、蚵仔煎與珍珠奶茶等台灣觀光元素以及台灣燈會、端午龍舟等文化節慶巧妙融合，彩繪在汽車外觀上，期盼為印尼民眾帶來耳目一新的觀光旅遊體驗。

台灣觀光署期盼通過插畫藝術團隊的觀察與體驗，呈現台灣觀光多元特色，藉此拉近台灣與印尼民眾間的距離，也能展現台灣熱誠歡迎印尼旅客的誠摯心意。

台灣觀光服務處指出，印尼是個有2.7億人口的多元族裔國家，擁有逾3000萬華裔人口及世界上最多的穆斯林，是台灣極力爭取的入境旅遊市場之一。

為加強台灣觀光品牌於印尼地區知名度，觀光署2月設立雅加達台灣觀光服務處後，已辦理多項推廣宣傳活動，今年1至8月印尼赴台旅客已超過15萬人次，較去年同期成長達16.39%。

台灣觀光服務處主任周士弼表示，為持續擴大吸引印尼民眾赴台觀光，除了「遊台灣金福氣」抽消費金新台幣5000元活動外，10月1日起針對重遊台灣自由行旅客加碼，共2次抽獎機會，中獎機率加倍，另針對自由行旅客推出SIM卡免費送等多項優惠。

印有台灣觀光元素插畫的車輛共310輛，另有10部巴士將在接下來的3個月內穿梭雅加達繁華地帶與印尼民眾見面，若民眾在路上看到時，只需拍照打卡並上傳社群媒體參與競賽，就有機會獲得豐富禮品。