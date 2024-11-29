快訊

台中后里鋼鐵廠工安意外 員工雙手、臉遭爐渣灼傷送醫急救

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

馬來西亞洪災4死疏散數萬人 當局警告恐釀10年來最嚴重災情

中央社／ 吉隆坡29日綜合外電報導
馬來西亞多個州暴雨成災，迄今已造成4人死亡、8萬多人被迫撤離家園。 美聯社
馬來西亞多個州暴雨成災，迄今已造成4人死亡、8萬多人被迫撤離家園。 美聯社

馬來西亞政府今天表示，國內多個州暴雨成災，迄今已造成4人死亡、8萬多人被迫撤離家園，官員警告，今年雨季恐引發大馬10年來最嚴重水患。

綜合法新社和路透社報導，馬來西亞國家災害指揮中心（National Disaster Command Centre）表示，本週以來，國內7州已有8萬589人被迫疏散至467處臨時避難中心，其中以東北部的吉蘭丹州（Kelantan）和相鄰的丁加奴州（Terengganu）受創最重。

每年10月至隔年3月雨季期間，馬來西亞半島東部沿海常見大雨成災，但本週降下的暴雨已造成多地民眾被迫撤離家園，地點集中於大馬東北部接壤泰國的吉蘭丹州（Kelantan）。

馬來西亞副首相兼國家災難應變委員會（NationalDisaster Management Committee）主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）昨天表示，這波洪災預期將比2014年更為嚴重，當時近25萬人被迫離開家園。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）引述阿末扎希的話指出：「鑑於情勢的嚴峻程度，已動員各方以保障洪水災民的安全和福祉。」

阿末扎希表示，政府已派出逾8萬2000名安全人員，並出動救生艇、4輪驅動車輛，以及直升機救災。

大馬國有的「馬來亞鐵道公司」（Keretapi TanahMelayu Berhad, KTMB）在臉書發文表示，東部沿海9條列車路線因洪災停駛。

大馬氣象局27日警告，這波豪雨預計持續至今天。氣象局上週表示，季風潮（monsoon surge）預期將對馬來西亞半島東部帶來豪大雨，並且持續至12月1日。

暴雨 氣象局 馬來西亞

延伸閱讀

不滿學生因父入加護病房缺課 馬來西亞師竟冷嗆「他死了嗎」

暴雨引發洪患土石流 大馬數萬人受災、印尼至少27死

大馬新增M痘確診病例 患者有出國史病情穩定

大陸進逼南海 主權爭端是否升級？大馬朝野議員籲政府硬起來

相關新聞

印度男屠夫姦殺同居女友還恐怖分屍 刴成50塊棄森林任動物啃食

印度發生一宗恐怖分屍案，一名屠夫隱瞞女友與另一名女子結婚，東窗事發後竟將女友先姦後殺，更利用自己在肉舖工作的專長，將女友屍體剁成50塊，並丟棄在森林讓野生動物啃食，以圖毀屍滅跡。可惜天網恢恢，案發約兩周後有流浪狗發現一隻人手，才讓此案意外曝光。

台灣攜手印尼插畫團隊打造主題車 穿梭雅加達街頭

台灣觀光署昨天在雅加達推出以「點亮台灣」為主題的觀光宣傳活動，透過插畫車體廣告展現台灣魅力，未來將有310輛車行駛於雅加...

馬來西亞洪災4死疏散數萬人 當局警告恐釀10年來最嚴重災情

馬來西亞政府今天表示，國內多個州暴雨成災，迄今已造成4人死亡、8萬多人被迫撤離家園，官員警告，今年雨季恐引發大馬10年來...

東京地鐵傳傷亡事故！銀座線全線停駛 預計下午6時後恢復運行

日本NHK報導，東京地下鐵銀座線田原町站當地時間29日下午4時40分左右驚傳發生傷亡事故，銀座線全線停駛，預計傍晚6時後...

澳禁16歲以下用社群媒體 科技巨擘痛批：反將年輕人推向黑暗角落

澳洲國會通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的法案，今天遭社群媒體巨擘痛批倉促完成立法，且充滿了「許多未解決的問題...

哪國人擁最多南韓房產？主要坐落京畿道 大陸奪冠、台灣排名曝光

數據顯示，在南韓擁有房產的外國人中，中國大陸公民占了超過一半，擁有南韓房產的台灣民眾則在外國人中排名四。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。