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東京地鐵傳傷亡事故！銀座線全線停駛 預計下午6時後恢復運行

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本澀谷區一名工作人員2021年7月在地鐵銀座線的月台上執勤。路透社
日本澀谷區一名工作人員2021年7月在地鐵銀座線的月台上執勤。路透社

日本NHK報導，東京地下鐵銀座線田原町站當地時間29日下午4時40分左右驚傳發生傷亡事故，銀座線全線停駛，預計傍晚6時後全線才能恢復正常通行。由於正值下班尖峰時段，可能會有不少日本民眾受影響。目前尚未傳出傷亡事故的相關細節。

不過，讀賣新聞指出，其實自下午5時左右，銀座線三越前站至澀谷站路段已恢復運行，但三越前站至淺草站路段預計仍要等到傍晚6時後才會恢復運行。

日本 東京

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