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哪國人擁最多南韓房產？主要坐落京畿道 大陸奪冠、台灣排名曝光

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
數據顯示，在南韓擁有房產的外國人中，中國大陸公民占了超過一半。路透社
數據顯示，在南韓擁有房產的外國人中，中國大陸公民占了超過一半。路透社

數據顯示，在南韓擁有房產外國人中，中國大陸公民占了超過一半，擁有南韓房產的台灣民眾則在外國人中排名四。

南韓國土交通部29日公布外國人持有南韓房產的數據顯示，截至6月底，共95,058戶房屋登記在外國公民名下，比半年前增加3,605戶。擁有南韓房產的外國人數量則為93,414人，相當於198萬名在韓永久居留外國人口的4.72%。整體而言，外國人持有的房產占南韓195.5萬戶總房產的0.49%。

其中，中國大陸公民共有52,798戶房屋，占55.5%最多，比半年前增加2,470戶（4.9%）。美國人持有21,360戶，以22.5%的比率居次，之後依序為加拿大公民的6,225戶（占比6.5%），台灣人的3,307戶（占比3.5%）以及澳洲人的1,894戶（占比2%）。

外國人持有的房產主要都坐落在首爾或周遭，以京畿道最多，占38.7%，其次為首爾的24.3%、仁川的9.9%。

除了房子，外國人截至6月共擁有約2.66億平方公尺的南韓土地，比半年前增加0.4%、占南韓總土地面積的0.26%，價值則比去年底增加0.5%至33.2兆韓元。

在擁有南韓土地的外國人中，以美國人擁有的土地占比53.3%最多，其次為中國大陸公民的7.9%、歐洲人的7.1%，以及日本人的6.2%。

南韓 台灣人 外國人 房產

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