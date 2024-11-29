澳禁16歲以下用社群媒體 科技巨擘痛批：反將年輕人推向黑暗角落

澳洲國會通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的法案，今天遭社群媒體巨擘痛批倉促完成立法，且充滿了「許多未解決的問題」。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）澳洲分會也加入了這場爭論，警告稱這項法律並非解決網路傷害的「靈丹妙藥」，反而可能將孩子們推向「隱秘且無監管」的網路空間。

根據這項法律，違反規定的企業可能被處以高達4950萬澳元（約新台幣10.5億元）罰款。

TikTok今天表示對這項法律感到「失望」，並指責政府無視反對該禁令的心理健康、網路安全和青少年問題專家的意見。

TikTok發言人說：「這項禁令很可能會將年輕人推向網路的黑暗角落，那裡沒有社群指導原則、安全工具或保護措施。」

科技公司表示，儘管這項法律被認為有缺陷，但他們將與政府合作，參與制定未來12個月的實施方式。

這項法案幾乎未提供有關規則如何執行的細節，讓專家擔憂它可能僅是一項象徵性的立法。

臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta呼籲就相關規則進行磋商，以確保能實現「技術上可行的結果，而不會給家長和青少年帶來沉重的負擔」。

但Meta也表示，他們對「立法過程感到擔憂，因為過於倉促，未能充分將相關證據、產業為確保適齡體驗所採取的措施，以及年輕人意見納入考量」。

Snapchat發言人表示，公司對該法律表達「嚴正關切」，並指出關於這項法律將如何執行仍有「許多未解決的問題」。

但Snapchat表示將與澳洲政府密切合作，制定平衡「隱私、安全性和實用性」的方案，並表示「一如既往，Snap將遵守澳洲所有相關法律和規範」。