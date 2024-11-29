感恩節送暖偏鄉 阿拉斯加女子連3年駕機空投火雞
在美國阿拉斯加州偏遠地區，居民無法依賴外送服務來享用感恩節晚餐或任何一餐，但今年假期，因為有了「阿拉斯加火雞空投計畫」，部分人家得以享用火雞大餐。
美聯社報導，居民凱姆（Esther Keim）連續第3年駕駛小飛機，低空緩緩飛過阿拉斯加中南部鄉村地區，空投冷凍火雞給不便前往雜貨店的居民。
阿拉斯加大部分地區是荒野，僅約20%的土地有路可通。冬季期間，住在偏遠地區的人通常需要依靠小型飛機或雪上摩托車出門，而結冰的河流則充當臨時道路。
凱姆本身就成長於阿拉斯加州一處農場，一名家族友人每逢感恩節會空投火雞到他們家和附近其他人家，其他時候則會投遞報紙，有時包裹裡會有一包給凱姆的口香糖。
他們一家將近25年前搬到阿拉斯加較都市化的地區生活，但仍保有這座農場。數年前，凱姆得知附近一個靠土地過活的家庭的感恩節晚餐食物不多，便決定利用她和父親一起改造的小飛機展開火雞空投行動。
她回憶道：「他們告訴我，一隻松鼠不夠3個人晚餐分著吃。當時我就想…我要空投一整隻火雞給他們。」
她的努力後來透過口耳相傳和網路貼文日益壯大。今年，她要空投32隻冷凍火雞給全年住在沒有道路可通行的小木屋住戶。
截至本月26日，她已空投30隻火雞，只剩下兩隻因為阿拉斯加難以預測的天氣而無法完成投遞。
凱姆一次大約買20隻火雞，資金通常是由臉書（Facebook）上與她聯繫的民眾捐贈。她會把火雞用塑膠袋包起來，然後放在皮卡車的車斗裡，直到她安排好飛行旅程。
她說：「幸好阿拉斯加很冷，我不用擔心冰箱的問題。」
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