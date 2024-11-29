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印度德里氣溫驟降 冬季用電量將刷新紀錄

中央社／ 新德里29日專電

印度德里28日深夜的氣溫降到攝氏10.1度，創今年以來最低溫，由於寒冬將至，德里今年冬季的用電量可能超過6300兆瓦，達到歷史新高。

印度時報（Times of India）指出，德里今年夏天的氣溫一度飆到攝氏52.3度，寫下歷史新頁，10月底氣溫開始有感下滑，繼11月21日的攝氏10.2度後，德里昨天夜間再測到攝氏10.1度的新低溫，預測顯示，當地今天晚間的最低氣溫還可能降到攝氏10度以下。

印度經濟時報（Economic TImes）提到，擁有約2000萬居民的德里，用電需求量不斷上升，今年夏季因氣溫創下新高，用電量也寫下8656兆瓦的新紀錄，考量近期氣溫驟降，預料今年冬季持續處於低溫狀態，用電量將超過6300兆瓦，將刷新去年5816兆瓦的冬季用電量紀錄。

面對用電需求的增加，為德里東部、西部、南部、中部共約500萬用戶提供電力的BSES discoms正研擬一套可靠且環保的電力供應方案，計畫中的電力供給，綠色能源占了53%。

今日印度（India Today）報導稱，供電單位BSESdiscoms輸出的綠能電力中，預計有840兆瓦為太陽能發電產生、546兆瓦來自水力發電、500兆瓦是風力發電所得。另外，透過德里各地房舍屋頂裝設的太陽能裝置，預料也能蒐集到約180兆瓦的電力。

除了再生能源的運用，BSES discoms也將啟用「電力銀行」的戰略機制。

這樣的方式是將德里冬季用剩的電力輸出到北阿坎德邦（Uttarakhand）、坦米爾那都邦（Tamil Nadu）、拉吉斯坦邦（Rajasthan）等地，待夏季德里有高度用電需求時，再將這些地方的儲備電力「還」給德里。這樣的做法預料將增能強電網的穩定性。

低溫 印度 氣溫

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