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又見遊客瘋拍富士山亂象 河口湖站前超商將設柵欄

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本河口湖車站外有間便利商店，由於能與後方富士山同時入鏡成為遊客拍照熱點，卻也引發觀光公害。日媒今天引述消息人士報導，富士河口湖町公所已決定在這間超商前新設柵欄。

「讀賣新聞」報導，這間便利商店是位於河口湖車站外的羅森（LAWSON）河口湖站前店，許多觀光客為了在拍照時，能讓遠方的富士山與這家超商同時入鏡，常常不顧交通安全任意穿越馬路，同時也衍生出亂丟垃圾等問題。

富士河口湖町公所今年5月曾在這家便利商店對面的人行道，架設遮光黑幕以及柵欄，防止遊客駐足拍照或任意穿越馬路，但今年8月考量颱風逼近而撤走黑幕，加上之後沒有造成較大的混亂，因而試著暫不掛回黑幕。

然而，外國遊客仍持續做出困擾他人的行為。

町公所相關人士透露，町公所已獲便利商店方面同意，將在店前架設柵欄，相關人員將會沿著店前的人行道設置長度約6公尺的柵欄，未來敲定柵欄的形狀等詳情後將動工。

人行道 便利商店

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