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菲律賓2000餘人同時種竹 創世界紀錄

中央社／ 馬尼拉29日專電

為推動氣候韌性與循環經濟，菲律賓最近創下最多人同時種竹的世界記錄，超過2000人在菲國南部與中部同時種下了大約2萬株竹苗。

菲律賓科技部10月18日發動了2305名農民、志工與政府官員，在南部民答那峨島以及中部雷伊泰省（Leyte）19座鄉里，參與種竹活動。

科技部於11月27日至12月1日在南部卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）舉辦科技週活動，金氏世界紀錄菲律賓評判員28日在會場上宣布了這項紀錄。

根據金氏世界紀錄官網，菲律賓科技部與種竹夥伴計2305人，於10月18日同時在多處種下竹苗，以宣導循環經濟意識，朝打造智慧及永續社區的目標前進。

菲律賓政府正在鼓勵農民種植竹子，表示有助碳封存（carbon sequestration）與水土保持，同時作為日常用品的可再生材料。

科技部表示，當天種下的竹苗將由中民答那峨島大學（Central Mindanao University）竹子研究中心實時追蹤記錄成長，讓政府可以依數據及資料做決策，比如市場供應量預測。

科技部未來還將與合作夥伴共同擬訂「竹產業發展路線圖」，為竹產業發展基礎設施，帶來加值效果以及提供市場支援。

菲律賓 農民

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