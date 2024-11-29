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不滿學生因父入加護病房缺課 馬來西亞師竟冷嗆「他死了嗎」

香港01／ 撰文／桃樂斯
馬來西亞一位學生因父親入ICU缺課，補交請假資料時遭老師嗆「他死了嗎」。示意圖／ingimage
馬來西亞一位學生因父親入ICU缺課，補交請假資料時遭老師嗆「他死了嗎」。示意圖／ingimage

身為老師沒有關心學生就算了，為何還要如此說話傷人呢？馬來西亞有學生因為父親被送入加護病房，所以沒有上學，她事後向老師遞交缺席上課的相關文件時，對方非但不受理，更無禮稱「他（學生父親）死了嗎？」。

涉事學生姐姐知悉事件後甚為不滿，於社群平台公開事件，引來許多網友紛紛斥責該老師缺乏同情心。事件愈演愈烈，該老師最終就其不當言論向學生以及其家人致歉，並計劃將到醫院探望學生父親。學生姐姐事後表示，「問題已經友好地解決」，盼網友不要再關注事件。

父親入ICU缺席課堂 被老師嗆：他死了嗎？

馬來西亞媒體報導，當地有學生因為父親被送入「ICU（加護病房）」，所以缺席上課。她於11月12日向老師補交缺席課堂相關文件，不過老師卻拒絕受理，並口出狂言稱「他（學生父親）死了嗎？」。

網友批老師缺乏同情心

該學生姐姐知悉事件後極為不滿，她認為該老師的言論相當侮辱，尤其全家人正為父親的生命狀況擔憂之時，對方竟如此冷漠，故於社群平台公開事件，不少網友紛紛譴責涉事老師缺乏同情心，認為對方態度有問題，促請相關部門採取行動或處分。

老師向學生一家致歉 將到醫院探望以表關心

事件尚未完結，學生姐姐之後表示，該老師事後已就其不當言論向她們一家人道歉，將計劃到醫院探望其父親以表關心。她亦為自己上傳片段批評該老師的行為致歉，同時刪除片段，又強調「問題已經友好地解決」，呼籲網友停止轉傳與事件有關資訊，以免引起更多討論。

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文章授權轉載自《香港01》

ICU 加護病房

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