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德國記者遭莫斯科驅逐 柏林召見俄大使怒斥「壓迫新聞自由」

中央社／ 柏林28日綜合外電報導
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。圖／美聯社
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。圖／美聯社

德國外交部今天因俄羅斯驅逐2名德國第一電視台（ARD）記者，召見俄羅斯駐德國大使，並指責莫斯科升高對獨立媒體的箝制。

法新社報導，莫斯科當局表示，驅逐德國記者是針對柏林命令兩名俄國記者離境所作報復。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）宣布：「德國第一電視台員工最近遭到俄羅斯當局驅逐，這不可接受。」

貝爾伯克在記者會中表示：「我們今天召見俄羅斯大使。」她並稱俄國驅逐德國記者的理由是「謊言」。

她說：「（俄國聲稱）德國或歐洲對新聞自由施加限制的說法完全錯誤，因此沒有理由將此與驅逐德國第一電視台員工一事掛鉤。」

根據德國媒體報導，柏林當局已告知至少2名俄國記者，他們的延長居留申請遭到拒絕。

俄羅斯 外交部 德國 新聞自由 柏林

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