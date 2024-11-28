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火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

南韓暴雪增至5人罹難 降雪今略見緩和…民眾仍嘆「天寒地凍」

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
南韓水原市27日遭遇大雪導致交通堵塞。圖／歐新社
南韓水原市27日遭遇大雪導致交通堵塞。圖／歐新社

韓國連續第2天出現暴雪，儘管降雪情況今天略見緩和，天候相關意外事故的罹難人數已增至5人。

韓聯社引述首爾氣象觀測所數據報導，鐘路區首爾氣象觀測站測得積雪量28.6公分，創下1907年開始有紀錄以來第3高。

在首爾最大市場之一南大門市場，1名73歲婦女告訴法新社，「今天下了很多雪，真的天寒地凍，但喝杯熱呼呼的魚板湯確實讓我暖和起來。」

截至上午8時，首爾部分地區積雪超過40公分，迫使140多個航班取消，不過氣象官員今天上午10時已解除首都圈大雪警報。

據韓聯社報導，自昨天以來，毗鄰首爾的京畿道至少有5人因降雪相關事件而喪生，其中4人因建築物在積雪重壓下倒塌而死亡，1人死於公車在結冰道路上打滑而發生交通事故

首都主要機場仁川國際機場受到的影響最為嚴重，航班平均延誤2個小時。航班追蹤網站Flightradar24顯示，今天有31%的航班誤點、16%的航班取消。

交通事故 暴雪 航班 首爾

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