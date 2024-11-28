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烏干達暴雨成災 一村莊遭土石流侵襲估釀至少30死

中央社／ 康培拉28日綜合外電報導
非洲東部國家烏干達地方官員今天表示，東部一座村莊發生土石流災情，恐怕造成至少30人喪命，而且死亡人數可能不只於此。圖／美聯社
非洲東部國家烏干達地方官員今天表示，東部一座村莊發生土石流災情，恐怕造成至少30人喪命，而且死亡人數可能不只於此。圖／美聯社

非洲東部國家烏干達地方官員今天表示，東部一座村莊發生土石流災情，恐怕造成至少30人喪命，而且死亡人數可能不只於此。

法新社報導，烏干達過去幾天降下暴雨，通報發生洪災和土石流災情後，政府發布全國災害警報。

距離首都康培拉（Kampala）約5小時車程的布藍布利區（Bulambuli）馬蘇古村（Masugu）昨天深夜遭到土石流侵襲。

當地媒體刊發照片顯示，大片崩落土石掩埋村莊。當地官員告訴法新社：「我們失去大約30人。」

這名官員還說：「有數人失蹤，或許被埋在土堆下。」

烏干達紅十字會發言人瓦馬拉（John Cliff Wamala）表示，「已尋獲13具遺體」，且布藍布利區有多座村莊受到影響。

他還說，多達40間房屋全毀，其他房屋部分毀損。

土石流 烏干達

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