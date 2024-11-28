越南漁船海上神秘失蹤 搜尋10天仍下落不明

越南一艘漁船在距離廣義省李山島東部70海里處海域失蹤迄今超過一週，船上2名漁民下落不明。由於廣義省漁民9月底才在西沙外海遭中國執法力量施暴，這起失蹤事件引來猜想。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，廣平省（QuangBinh）漁業分局27日對外證實，一艘大型漁船在廣義省（Quang Ngai）李山島（Ly Son）附近海域作業時，突然神秘失蹤。

報導指出，失蹤漁船編號為QB-98889 TS，船長與船東都是范文常（Pham Van Thuong），船上還有另一名漁民，2人於11月13日從廣義省靜歧港（Tinh Ky）出發。

根據船上定位追蹤系統數據，漁船訊號從11月18日凌晨2時51分起消失，最後出現在距離廣義省李山島以東約70海里的位置。

18日當天早上6時，廣平省漁業分局發現船隻訊號消失後，立即檢索相關數據通報，海岸無線電通訊站隨即向相關單位發送漁船失蹤通報。然而，時至今日這艘漁船已失蹤10天，仍下落不明。

根據廣平省漁業管理機構的說法，漁船失蹤時，李山島周圍海域的風浪僅5級。但根據評估這艘長達23.5公尺的大型漁船，完全可以抵抗這樣的風浪。

針對外界猜測，漁船可能遭貨船撞沉之說，有關部門查核數據結果顯示，在漁船訊號消失的時段，事發海域並沒有貨船經過。

10名廣義省漁民9月29日在南海西沙群島附近海域捕魚時，被中國船隻包夾及人員持鐵棍攻擊近4小時，船上漁獲及設備都被搶走，價值約2萬美元（約新台幣64.5萬元）。相距2個月又傳漁船失蹤，且具體狀況不明，讓外界更感好奇。