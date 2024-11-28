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暴雨釀災…泰國南部迎雨季 政府設救災中心協助災民

中央社／ 曼谷28日專電
泰國南部迎來雨季，靠近泰國和馬來西亞邊境的宋卡府、也拉府、北大年府和陶公府等災情最為嚴重。圖／法新社
泰國南部迎來雨季，靠近泰國和馬來西亞邊境的宋卡府、也拉府、北大年府和陶公府等災情最為嚴重。圖／法新社

泰國南部迎來雨季，靠近泰國和馬來西亞邊境的宋卡府、也拉府、北大年府和陶公府等災情最為嚴重，泰國政府設置救災中心和熱線，協助民眾，警方也準備好加入撤離災民的行列。

民族報（The Nation）報導，內政部防災減災廳（Disaster Prevention and Mitigation Department）警告，昨天開始到12月4日，泰國南部13個府會經歷暴雨和洪災。

素叻他尼府（Surat Thani）、洛坤府（Nakhon SiThammarat）、宋卡府（Songkhla）、北大年府（Pattani）、也拉府（Yala）和陶公府（Narathiwat）等6個府已經開始淹水

泰國警察總長奇提拉（Kitrat Phanphet）今天表示，他已經指示負責南部13個府的警察8和9分局做好準備，隨時和其他相關機構協調，以便協助居民撤離，同時警方要定期巡邏淹水區，避免民宅遭竊。

他也指示下轄的中央調查局、邊境警察和觀光警察等單位加入協助撤離災民的行列，由於今年8月和9月泰北如清邁和清萊同樣遭遇暴雨和水災襲擊，因此警方可以使用泰北撤離災民的計畫撤離泰南的居民。

泰國公視（Thai PBS）報導，宋卡府、也拉府、北大年府和陶公府已有16處道路因為淹水而無法通行，泰國政府已經設立緊急救難中心和電話專線，以協助受災地區居民。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，其中以也拉府的災情最為嚴重，泰國鐵路局宣布今天從合艾（Hatyai）前往也拉府和陶公府桑蓋克洛區（SungaiKolok）的火車停駛。

暴雨 泰國 淹水

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