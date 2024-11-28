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加拿大推油氣碳排限制 環境部長警告企業勿隱匿數據

中央社／ 渥太華27日綜合外電報導
加拿大環境部長吉爾伯。圖／路透社
加拿大環境部長吉爾伯。圖／路透社

加拿大環境部長吉爾伯今天警告，若石油和天然氣公司隱匿碳排數據，將觸犯聯邦法律。在此之前，亞伯達省長史密斯表示，正在考慮採取措施，阻止聯邦政府提出的碳排上限計畫。

路透社報導，史密斯（Danielle Smith）昨天透露，亞伯達省政府計劃向省議會提出動議，以授權對渥太華當局所提油氣碳排上限計畫提起法律訴訟。

亞伯達省（Alberta）是加拿大主要石油與天然氣生產省分，正在研議一旦碳排上限計畫成為法律時如何減少衝擊的其他作法，例如限制聯邦官員進入亞伯達省油氣設施和取得碳排數據。

吉爾伯（Steven Guilbeault）在渥太華告訴記者：「如果企業停止向聯邦政府通報（碳排數據），將違反聯邦法律。我絕不建議任何大公司這麼做。」

史密斯的保守派政府和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由黨（Liberal Party）政府間這項最新爭端凸顯出，亞伯達省堅決反對這項為削減加拿大汙染最嚴重產業碳排的政策。

這也代表即使杜魯道政府贏得明年的聯邦大選，實施油氣碳排上限的計畫仍將面臨進一步反對聲浪。民意調查目前顯示，自由黨可能會在選舉中慘敗，而反對黨保守黨已放話，若上台將廢除這項政策。

擬議的碳排上限計畫將要求油氣生產商於2030年底前，較2019年水準減排35%。渥太華當局表示，利用現有技術即可實現這項目標。但亞伯達省認為，這項限制將迫使企業每天至少減產100萬桶，幾乎是該省石油總產量的1/4。

加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）政治學教授麥法蘭（Emmett Macfarlane）表示，儘管亞伯達省有權上法院挑戰聯邦立法，但如果該省在油氣碳排限制成為法律後提出其他措施，將會違憲。

麥法蘭說：「如果聯邦政府依其職權行事，禁止聯邦官員進入設施或試圖阻止碳排數據被揭露…既違憲又毫無道理。」

「在聯邦和省級法律衝突的情況下，（根據法律優位原則）聯邦法律將會勝出。」

加拿大 法律

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